Землетрясение в Стамбуле, ожидаемое экспертами, будет иметь сокрушительные социально-экономические последствия и превысит потери, зафиксированные при катастрофе на юго-востоке Турции, пишет в пятницу газета Hürriyet.

В последнее время ряд сейсмологов в Турции прогнозируют сокрушительное землетрясение в Стамбуле. Ученые констатируют, что мегаполис располагается на стыке Анатолийской и Евразийской тектонических плит, в 15-20 километрах к югу от того участка Северо-Анатолийского разлома, проходящего под Мраморным морем. Именно это и предопределяет сейсмическую угрозу.

Эксперты полагают, что ожидаемое землетрясение в Стамбуле превысит потери в Кахраманмараше с точки зрения разрушений, а также экономических и социальных последствий. Издание пишет, что землетрясение в Кахраманмараше — это репетиция стамбульского землетрясения.

В Стамбуле насчитывается 1 миллион 164 тысячи зданий и 4,5 миллиона квартир, в каждой из которых проживает в среднем 3,3 человека. Ожидается, что при землетрясении силой 7,5 баллов и выше 39 тысяч 325 зданий — сильно повреждены, 13 тысяч 492 здания — повреждены серьезно, 136 тысяч 746 зданий — повреждены умеренно и 300 тысяч 963 здания — повреждены незначительно.

Отмечается, что при сценарии землетрясения 7,5 баллов и выше тот факт, что число квартир, которые будут сильно и серьезно повреждены, составляет более 211 тысяч, дает представление о том, какие потери понесут квартиры, где проживает в среднем 3,1 человека. В Стамбуле 255 тысяч зданий были построены до 1980 года. Между 1980 и 2000 годами были построены 538 тысяч из них, а после 2000 года, после землетрясения в Коджаэли в 1999 году были построены 376 тысяч зданий. Таким образом, 70% зданий в Стамбуле были возведены до 2000 года. Тот факт, что 30% из них построили после 2000 года, не означает, что они безопасны. Во время землетрясения в Кахраманмараше рухнули роскошные комплексы, которые были населены сотнями людей и построены несколько лет назад как «сейсмостойкие».