22:47 Число погибших в результате разрушительных землетрясений в Турции достигло 39672 человек. Об этом заявил глава МВД страны Сулейман Сойлу.
Он добавил, что в зоне бедствия повреждено 82 тыс. зданий.
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09:00 В Турции до 38 044 выросло число погибших в результате мощных землетрясений. Об этом сообщило правительственное Управление по чрезвычайным ситуациям.
«Согласно последней информации, в общей сложности 38 044 человека погибли в Кахраманмараше, Газиантепе, Шанлыурфе, Диярбакыре, Адане, Адыямане, Османие, Хатае, Килисе, Малатье и Элязыге», — сказано в записи.
В ведомстве добавили, что с момента первого землетрясения в регионе зафиксировано более 4,7 тысячи повторных подземных толчков.
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