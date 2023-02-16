Франция и Венгрия выступили против планов Еврокомиссии (ЕК) ввести санкции в отношении физических и юридических лиц, связанных с атомной энергетикой РФ. Об этом в четверг сообщило европейское издание «Политико» со ссылкой на трех европейских дипломатов.

«К сожалению, атомный сектор не включен в это предложение», — заявили чиновники, комментируя содержание последних на данный момент проектов 10-го пакета санкций против России.

Как сообщила газета, основными противниками ограничений в отношении атомной отрасли стали Венгрия и Франция. Отмечается, что причиной противодействия со стороны Венгрии послужила крайняя важность АЭС Росатома в энергосистеме страны. Франция указала на то, что большое количество АЭС во всем мире использует российское сырье.