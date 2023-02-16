Президент Беларуси Александр Лукашенко во время общения с иностранными журналистами сказал, что президент Владимир Зеленский уничтожает Украину, передает БелТА.

«Володя Зеленский уничтожает Украину», — заявил он.

Лукашенко пояснил данное высказывание тем, что Украину никто не будет восстанавливать после того, как завершится война. И добавил, что уже завтра в мире появится новый острый вопрос и туда будет все повернуто, а про Украину забудут. Он добавил, что понадобится 100 лет для того, чтобы восстановить Украину и никто не поможет. Вместе с тем, президент отметил, что в том случае, если кто-то и поможет, например, Европейский союз или США, то тогда и управлять страной по частям будут другие и экономическими методами.

«Если это надо Украине, Зеленскому — пусть воюют», — отметил он.

Он акцентировал внимание на том, что это не нужно обычным людям, а также украинским военным.

«Поэтому я и говорю, что там надо разговаривать с военными. Потихоньку, шаг за шагом договоримся как-нибудь», — добавил Лукашенко.

Он провел аналогию во Второй мировой и Великой Отечественной войнами, которые длились не один год.

«Мы думали, что уже никогда с немцами здороваться не будем. А сейчас дружим», — заметил Лукашенко.