Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, кто не хочет мира в Украине и в каком случае он будет готов задействовать армию.

«Я готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае: если оттуда хоть один солдат придет на территорию Беларуси убивать моих людей. Если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайший. И война приобретет совсем другой характер», — подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко отметил, что это касается не только Украины, но и других соседей.