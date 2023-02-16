Через два месяца Индия, по прогнозам, станет самой густонаселенной страной в мире с населением более 1,4 миллиарда человек.

Об этом сообщает Reuters.

При этом, пишет агентство, как минимум год, а может и дольше, страна не будет знать, сколько в ней людей, потому что не может их сосчитать.

Перепись населения Индии, проводимая раз в десятилетие, которая должна состояться в 2021 году и откладывается из-за пандемии, в настоящее время увязла в технических и логистических препятствиях, и нет никаких признаков того, что масштабные мероприятия начнутся в ближайшее время.