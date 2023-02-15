В 2022 году были приняты меры по усилению административного контроля за эффективным использованием средств местного бюджета, обеспечением законности и прозрачности в сфере управления муниципальным имуществом (в том числе землями), предотвращением случаев, способствующих коррупции и другим правонарушениям. Об этом было отмечено в докладе по осуществлению административного контроля за деятельностью муниципалитетов в 2022 году, который обсуждался на сегодняшнем заседании парламентского Комитета по региональным вопросам, сообщает Trend.

Было отмечено, что в ходе проведенных мероприятий выявлены 27 фактов серьезных нарушений, собранные документы были направлены в соответствующие следственные органы для расследования, по 12 из них возбуждены уголовные дела.