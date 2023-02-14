Пригожин заявил, что его «отстранили» от вербовки заключенных на войну в Украине Об этом он сказал в ответе свердловскому депутату Вячеславу Вегнеру. Несколько сотен женщин из колоний попросили Вегнера отправить обращение Евгению Пригожину, чтобы их отвезли в Украину. Пригожин в ответ пояснил, что он и ЧВК «отстранены» от набора заключенных по нескольким причинам.

Среди них — «высокая эффективность выполнения задач, что ставит в неловкую ситуацию» «уполномоченные лица» и «дискредитирует работу» подразделений на фронте.

По его словам, ЧВК «не дает отсидеться в кустах». Пригожин заявил, что использование заключенных как «равноправных бойцов» раздражает околовоенную элиту. А некоторые «околовоенные функционеры» решили прославиться за счет набора осужденных, поэтому Пригожин порекомендовал обратиться в Минобороны.

9 февраля Пригожин объявил о завершении набора заключенных. В тот же день глава движения «Русь сидящая» Ольга Романова сообщила, что теперь осужденных на войну якобы вербуют представители Минобороны.