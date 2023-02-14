По поручению президента Азербайджана находящиеся в Турции спасательные силы Министерства по чрезвычайным ситуациям непрерывно продолжают поисково-спасательные операции по ликвидации последствий сильного землетрясения в братской стране.

В результате поисково-спасательных операций, проведенных на территории Кахраманмараша, серьезно пострадавшего от землетрясения, спасатели МЧС вызволили из-под обломков 51 человека, а также 655 тел.

Поисково-спасательные операции продолжают с применением специальных технических средств, привлечением собак-спасателей.