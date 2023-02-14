Бизнесмен Евгений Пригожин подтвердил, что был подбит самолёт Су-24 — тот самый, с борта которого основатель ЧВК «Вагнер» записывал видеообращение к украинскому лидеру Зеленскому и звал его на воздушную дуэль.

«Да, действительно, именно этот борт был сегодня атакован с земли средствами ПВО противника. Пилот совершил чудо, приземлил горящую машину, полностью выполнив боевое задание. В настоящий момент техники занимаются ремонтом самолёта. Пилот — красавчик. Честь ему и хвала», — заявил он.