В феврале, после того как казахстанская нефть «потекла» на немецкий НПЗ «Шведт», до войны принадлежавший «Роснефти», аварии произошли на двух крупнейших казахстанских нефтеперерабатывающих заводах, пишет Moscow Times.

Павлодарский НПЗ аварийно остановил выпуск дизтоплива с 11 февраля. Дефект был обнаружен на установке производства водорода, которая используется для гидроочистки и снижения содержания серы в нефтепродуктах.

1 февраля остановил каткрекинг Атырауский завод. В результате, совокупное производство дизтоплива в Казахстане 1–12 февраля упало почти вдвое. Власти объявили о планах запретить экспорт нефтепродуктов на 4 месяца.