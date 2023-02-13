На кадрах Google Earth отчетливо видна территория села Арабйенгича Шарурского района НАР площадью 30 га, которая до 2019 года была азербайджанской и использовалась шарурцами в качестве пастбищ, но после отошла Ирану, потому что экс-глава Нахчывана Васиф Талыбов, изменив направление реки Араз, подарил эту землю иранской стороне. Об этом на своей странице в Facebook написал известный юрист Алескер Мамедли.

«Иранская сторона засыпала русло Араза землей, построила в этом месте мост (грунтовую дорогу) и, перекопав пастбища Азербайджана, создала канал для реки. Это преступление. Генеральная прокуратура должна взять расследование данного факта под контроль, изучить спутниковые снимки до 2019 года и после, и доказать человеческое вмешательство. Самое главное — необходимо вернуть все на место», — написал юрист.