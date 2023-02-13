Страны-члены Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), должны объединяться, действовать сообща и не надеяться «тихо отсидеться».

Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с генеральным секретарем ОДКБ Имангали Тасмагамбетовым.

«Если кто-то думает, что конфликт Украины и России – это не наш конфликт, что тихонько где-то отсидимся, — ничего подобного, так не будет. Придет время, оно недалеко, буквально завтра, и оно потребует определяться, занимать определенную позицию. Я не говорю, что во вред национальным интересам и так далее, но со всеми нашими союзными недостатками нам придется четко определять свою политику, свою линию для того, чтобы действовать вместе. Вместе всегда проще и легче», — подчеркнул Лукашенко.

Президент Беларуси подчеркнул, что компромиссы в ОДКБ придется находить, отметив, что в целом страны действуют как единая организация.

«Сегодня вызовов достаточно. Мы рискнули в свое председательство в программу записать – попробовать решить проблемы, которые у нас существуют. Особенно на границах государств-членов ОДКБ… Вы хорошо знаете и Кавказ, и Центральную Азию. Там у нас проблемы. Давайте попробуем их разрешить и, насколько возможно, сплотить ОДКБ в эти непростые времена. Вы видите, что происходит по периметру», — отметил лидер Беларуси.