Связанный с ЧВК Вагнера Telegram-канал GREY ZONE вновь опубликовал видео казни кувалдой заключенного, сдавшегося в украинский плен. Ролик был размещен в ночь на 13 февраля, утверждается, что на кадрах — уроженец Крыма Якущенко Дмитрий Юрьевич 1978 года рождения.

Якущенко родился в Крыму и был неоднократно судим, в последний раз — на 19 лет, за разбой и убийство. Из колонии он попал в ЧВК Вагнера, по данным GREY ZONE, он перешел на сторону Украины через четыре дня. В плену Якущенко дал интервью и признался, что сразу планировал сбежать и сделал это в районе Бахмута. Помимо этого, в интервью он говорил, что Крым будет украинским. Видео смонтировано из двух роликов, на первом — интервью Якущенко из плена, на второй минуте появляются кадры, подписанные как «суд за предательство». Сам заключенный утверждал, что в Днепре почувствовал удар и потерял сознание, а затем очутился уже на месте казни. Как именно заключенный попал из плена обратно в ЧВК, неясно.

«Как ранее и его коллега Евгений Нужин, [Якущенко] заболел одной и той же болезнью, от которой теряешь сознание в городах Украины, то в Киеве, теперь в Днепре, а после просыпаешься в подвале на своем последнем судебном заседании», — сопроводил Telegram-канал видео с казнью заключенного.

ЧВК не впервые использует такие методы убийства заключенных, завербованных на войну с Украиной и перешедших на ее сторону. В ноябре GREY ZONE публиковал видео с казнью российского заключенного Евгения Нужина, который также сдался в украинский плен, после чего дал интервью украинскому журналисту Юрию Бутусову.