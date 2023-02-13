Бывший премьер Италии Сильвио Берлускони подверг критике президента Украины Владимира Зеленского.

«Я бы не стал говорить с Зеленским, если бы был премьер-министром, не поехал бы, потому что мы видим разорение его страны и истребление солдат и жителей. Было достаточно прекратить атаки на две автономные республики Донбасса, и то, что происходит, никогда бы не случилось, поэтому я очень негативно оцениваю действия данного господина», — заявил он.

Берлускони также предложил США дать Украине деньги на восстановление только при условии прекращения огня с их стороны.