Турецкая компания Baykar подарила 1000 квартир пострадавшим от землетрясения жителям Кахраманмараша.
Об этом заявил глава компании Сельчук Байрактар.
«Мы вместе залечим наши раны», — написал он в соцсетях.
Турецкая компания Baykar подарила 1000 квартир пострадавшим от землетрясения жителям Кахраманмараша.
Об этом заявил глава компании Сельчук Байрактар.
«Мы вместе залечим наши раны», — написал он в соцсетях.
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