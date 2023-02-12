Yа данный момент установлен 131 подозреваемый, ответственный за обрушение некоторых зданий в зоне бедствия.

Власти Турции пообещали провести тщательное расследование в отношении всех застройщиков, которых заподозрили в недобросоветсном возведении домов и целых жилых комплексов, которые упали во время землетрясений, сообщает Reuters.

К настоящему времени уже известно о задержании 113 подозреваемых. Вице-президент Фуат Октай заявил, что на данный момент установлен 131 подозреваемый, ответственный за обрушение некоторых зданий.

«Приказы о задержании выданы в отношении 113 из них», — сказал Октай, добавив, что особое внимание будет уделено застройщикам, дома которых сильно повредились или рухнули, похоронив под своими обломками людей.