В соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева для ликвидации последствий сильного землетрясения в Турции в братскую страну прибыл второй мобильный полевой госпиталь Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), оснащенный всевозможным медицинским оборудованием и принадлежностями.

Самолет со вторым мобильным полевым госпиталем на борту, оснащенный всевозможным медицинским оборудованием и расходными материалами, приземлился в аэропорту Аданы.

Ожидается, что мобильный полевой госпиталь будет доставлен в город Кахраманмараш.