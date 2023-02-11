В Сети появились кадры, на которых видны огромные разломы, появившиеся в земле после землетрясения в Турции.
Уточняется, что один из разломов разделил на две части оливковое поле, его глубина составила примерно 30 метров, ширина — около 200.
В Сети появились кадры, на которых видны огромные разломы, появившиеся в земле после землетрясения в Турции.
Уточняется, что один из разломов разделил на две части оливковое поле, его глубина составила примерно 30 метров, ширина — около 200.
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