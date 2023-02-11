Лидер оппозиции и экс-глава МИД Турции Дениз Байкал умер на 85-м году жизни, сообщил лидер оппозиционной Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу.

Дениз Байкал стал депутатом парламента от НРП в 1973 году. С 1974 по 1979 год занимал посты министра финансов и министра энергетики и природных ресурсов. После государственного переворота 1980 года был арестован и находился в тюрьме. В период с 1995 по 1996 год занимал должность главы МИД Турции.

С 2000 по 2010 год являлся председателем НРП. В 2010 году был вынужден уйти с этого поста из-за скандала с компрометирующими его записями сексуального характера. Ему был выдан запрет на ведение политической деятельности на пять лет. После этого он вновь прошел в состав парламента от провинции Анталья и являлся самым старым депутатом.