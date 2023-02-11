Миграционная служба Аргентины отменяет виды на жительство, выданные россиянам, которые проводят большую часть времени за пределами южноамериканской страны. Об этом сообщила в пятницу глава ведомства Флоренсия Кариньяно, передает ТАСС.

«Мы отменяем вид на жительство тех, кто получил его как родитель аргентинца, если они провели больше времени за границей, чем в Аргентине», — сказала она в эфире телеканала Canal Cinco Noticas.

Кариньяно пояснила, что если россияне будут подавать запрос на гражданство в Аргентине как родители ребенка, родившегося в стране, то в ответ на запрос суда, рассматривающего подобные дела, миграционная служба сообщит об отмене вида на жительства. «Мы сообщим, что человек был месяц в Аргентине и больше не возвращался. Если суд все равно захочет предоставить гражданство, это его решение», — добавила она.

Согласно аргентинскому закону о миграции, постоянный вид на жительства отзывается «вне зависимости от причин его выдачи» в случае отсутствия в стране более двух лет. Кариньяно не уточнила, будет ли миграционная служба применять эту норму или использовать другое обоснование для отзыва вида на жительство у россиян. По словам чиновницы, действия возглавляемого ею ведомства вызваны беспокойством о «безопасности аргентинского паспорта», который дает право безвизового въезда в том числе в страны Евросоюза.

Ранее миграционная служба Аргентины отказала во въезде в качестве туристов шести беременным россиянкам из-за подозрений в предоставлении ложной информации о мотивах поездки. Одна из девушек находилась в зоне вылета с 7 февраля. В пятницу суд разрешил въезд по гуманитарным причинам. Ночью 11 февраля все шесть девушек покинули аэропорт.