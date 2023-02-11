Президент США Джо Байден рассказал, с каким невидимым человеком он постоянно пытается поздороваться. Видео с объяснениями американского лидера выложил 10 февраля на своей странице в Twitter журналист Грег Прайс, сообщают «Известия».

Как рассказал Байден на очередном мероприятии, он постоянно забывает, что является президентом США, и поэтому, когда слышит, как представляют главу государства, то оглядывается в надежде увидеть его.

«Каждый раз, когда я слышу «президент Соединенных Штатов», я оглядываюсь и говорю: «Где он, черт возьми?», — поделился он.

80-летний Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди американцев. Кроме того, политик неоднократно путал названия стран и оступался при посадке в самолет.

Как отмечала в начале января обозреватель Джордан Бойд в статье Federalist, состояние Байдена ставит под угрозу национальную безопасность государства. В частности, она назвала американского лидера «машиной по производству ляпов», а также обратила внимание, что оговорки Байдена становятся трендами в TikTok.

Так, например, 21 декабря прошлого года на пресс-конференции по итогам визита украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон Байден назвал его «Беленским», а затем перепутал украинский народ с иранским.

2 ноября Байден также перепутал Украину и Ирак. Более того, пытаясь объясниться, президент сказал, что думал об Ираке, потому что там умер его сын. Сын Байдена, Бо, действительно служил в Ираке, но умер позже от онкологии.

В сентябре президент США удивил телезрителей оговоркой в истории про знакомство с будущей женой Джилл. Байден заявил, что это случилось, когда ему было 30 лет, а ей — 12. На самом деле разница в возрасте супругов составляет девять лет.

До этого, в августе, Байден оговорился в речи о состоянии американской экономики, призвав не допустить ее улучшения.