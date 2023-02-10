В Латвии погиб основатель торговой сети Sela, российский мультимиллионер Борис Остроброд. Об этом сообщил его брат и сооснователь компании Аркадий Пекаревский.

«Сегодня утром с нами не стало Бориса Остроброда, моего брата и Учителя. Трагическая случайность — ехал на машине вдоль озера у себя в Латвии, машина соскользнула в озеро, перевернулась, и Боря утонул», — рассказал Пекаревский.

Пекаревский — сооснователь бренда Sela. Братья создали компанию в 1990 году и назвали в честь пляжа и скалы в курортном городе Бат-Ям под Тель-Авивом. Сначала они занимались продажей косметики, продуктов и спирта Royal, а затем начали торговать одеждой.