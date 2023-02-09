Тегеран присоединится к трехсторонним переговорам Сирии, Турции и России по урегулированию отношений между Дамаском и Анкарой. Об этом заявил ТАСС в четверг посол Ирана в Москве Казем Джалали на торжественном приеме по случаю 44-й годовщины Исламской революции.

На вопрос, готов ли Иран присоединится к соответствующим трехсторонним контактам по урегулированию диалога между Анкарой и Дамаском, глава диппредставительства Ирана ответил утвердительно.

«Да, мы тоже присоединимся», — сказал он.

Посол Ирана в Москве не исключил, что глава МИД исламской республики прибудет в Россию до конца марта.