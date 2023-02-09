Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об оказании финансовой поддержки компании «Общественное телевидение и радиовещание Азербайджанской Республики».

Согласно распоряжению, для приобретения компанией «Общественное телевидение и радиовещание Азербайджанской Республики» права на трансляцию чемпионата Европы по футболу, который состоится в Германии в 2024 году, из резервного фонда Президента Азербайджанской Республики компании «Общественное телевидение и радиовещание Азербайджанской Республики» выделено 940 500,0 евро в манатном эквиваленте.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в размере, указанном в распоряжении.