Граждане Азербайджана, эвакуируемые из 12 провинций Турции, где произошло землетрясение, доставлены на родину через территорию Грузии.

Около 100 эвакуированных вьехали на территорию Азербайджана с погранично-пропускного пункта «Красный Мост», передает АПА.

Процесс эвакуации проходил в сопровождении сотрудников посольства Азербайджана в Грузии.

Всего через Грузию из Турции будут эвакуированы 205 граждан Азербайджана.

Другие граждане Азербайджана в настоящее время находятся на территории Грузии и, как сообщается, будут въезжать в Азербайджан до 02:00 ночи.