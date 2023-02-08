В ходе поисково-спасательных операций, проведенных в районе Кахраманмараш в Турции, серьезно пострадавшем от землетрясения, спасатели МЧС Азербайджана спасли из-под обломков 16 человек, включая трех детей, а также извлекли 29 тел.