В ходе поисково-спасательных операций, проведенных в районе Кахраманмараш в Турции, серьезно пострадавшем от землетрясения, спасатели МЧС Азербайджана спасли из-под обломков 16 человек, включая трех детей, а также извлекли 29 тел.
В ходе поисково-спасательных операций, проведенных в районе Кахраманмараш в Турции, серьезно пострадавшем от землетрясения, спасатели МЧС Азербайджана спасли из-под обломков 16 человек, включая трех детей, а также извлекли 29 тел.
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