Речь идет об островах Кунашир, Итуруп, Шикотан и группе островов Хабомаи.

В Токио 7 февраля, в День северных территорий, провели митинг, на котором прозвучало требование к РФ вернуть «незаконно оккупированные» японские острова у берегов Хоккайдо. В России их называют Южными Курилами.

Как сообщает Kyodo News, митинг прошел возле посольства России. Его главной целью было — продемонстрировать незыблемость позиции Токио вернуть под суверенитет Японии острова Курильской гряды — Кунашир, Итуруп, Шикотан и группу островов Хабомаи.

За возвращение удерживаемых Россией островов на митинге, в частности, высказался премьер-министр Фумио Кисида.

«Совершенно неприемлемо, что северные территории до сих пор не возвращены после незаконной оккупации их Советским Союзом 77 лет назад», — говорится в принятом на митинге заявлении.

Вскоре после ее капитуляции во Второй мировой войне 15 августа 1945 года СССР незаконно захватил острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и группу островов Хабомаи.

7 февраля 1855 года Япония и Россия заключили договор о торговле, мореплавании и делимитации границ, согласно которому эти острова относятся к японской территории. Из-за указанных спорных территорий Россия и Япония так и не подписали мирное соглашение после окончания Второй мировой.