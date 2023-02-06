«Некоторые сотрудники медиа-редакций также будут регистрироваться в медиа-реестре как журналисты».

Об этом исполнительный директор Агентства развития медиа (MEDİA) Ахмед Исмаилов заявил на заседании Совета по прессе.

Он отметил, что этот вопрос был обсужден и решен с министерством труда и социальной защиты населения: «Эта ситуация вытекает не из имеющихся в законе «О медиа» проблем, а из неверного указания редакционных должностей. В редакциях имеются технические отделы, сотрудники которых не являются журналистами. В медиа-реестре должность сотрудника указывается как заведующий отделом, но род его занятий не ясен, и это создает проблемы, например, при попытке взять ипотеку в банке.

Мы обсудили данный вопрос с министром труда и социальной защиты населения Сахилем Бабаевым. Министр и его команда подсказали нам решение, проблема уже устранена. Редакторы и заведующие отделами будут регистрироваться как журналисты», — подчеркнул А.Исмаилов.