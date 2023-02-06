Во время нападения 27 января на посольство Азербайджана в Иране иранская полиция не предприняла никаких мер для предотвращения теракта. В результате погиб начальник службы охраны посольства Орхан Аскеров, двое сотрудников — Васиф Тагиев и Махир Иманов получили тяжелые телесные повреждения.

Об этом на брифинге для журналистов заявил начальник Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, передает АПА.

«Камеры наблюдения посольства зафиксировали весь инцидент. Так, до совершения теракта террорист 27 января 2023 года в 08:05 и 08:24 на своем автомобиле дважды проехал перед посольством, чтобы выбрать подходящий момент для совершения преступления.

В 08:32 сразу после того, как сотрудники посольства вошли через главные входные двери административного здания дипломатического представительства, террорист, находясь за рулем транспортного средства, намеренно врезался в служебный автомобиль представительства, припаркованный перед посольством. Воспользовавшись тем, что сотрудник посольства, отреагировавший на звук, открыл дверь представительства, террорист достал из автомобиля автоматическое оружие, сделал знак сотруднику иранской полиции на посту у входной двери, и тут же вошел в здание посольства.

В 08:34, через 2 минуты после того, как террорист вошел в здание посольства, иранский полицейский автомобиль подъехал к посольству, но после нескольких секунд разговора с полицейским, находившимся на посту возле входной двери, покинул территорию.

В течение 4 минут, то есть до 08:36, террорист стрелял по нашим сотрудникам внутри административного здания посольства, в результате чего сотрудник посольства Орхан Аскеров скончался на месте от огнестрельного ранения, а другой сотрудник Махир Иманов был тяжело ранен в правую руку и левую ногу. Сотрудник посольства, Васиф Тагиев, напал на террориста для того, чтобы обезвредить его. Пока сотрудник посольства обезвреживал террориста, тот выстрелил из автомата и ранил сотрудника в плечо. Несмотря на это, он продолжал бороться с террористом и сумел вытащить магазин из автомата, который находился в руках террориста. В это время террорист достал пистолет, который прятал в куртке, и выстрелил Тагиеву в челюсть (позже при осмотре территории посольства был обнаружен пистолет террориста марки «Кольт»). Несмотря на ранение, В.Тагиев смог вытеснить преступника из здания посольства.

Несмотря на то, что террорист ворвался в здание посольства, изнутри здания непрерывно раздавались выстрелы и крики В.Тагиева с просьбой о помощи в нейтрализации террориста, сотрудник иранской полиции, стоявший на посту у входной двери, не только не вмешался в инцидент, но даже покинул свой пост и удалился с территории.

Террорист, выдворенный из здания посольства, достал из кармана куртки запасной магазин, вставил его в автомат, дважды показал кому-то знак рукой, после чего, угрожая и используя оскорбительные выражения, открыл непрерывный огонь по входной двери посольства, а также по окнам квартир, в которых проживали члены семей дипломатов. В течение этого времени террорист два раза поджигал горючим веществом колеса автомобиля с целью поджога принадлежащего посольству транспорта.

Увидев, что входная дверь крепкая и открыть ее огнем из автоматического оружия сложно, террорист попытался взломать дверь тяжелым инструментом, взятым из багажника своего автомобиля, и он во второй раз проник в посольство, чтобы убить дипломатов и членов их семей. В.Тагиев бросил огнетушитель в террориста, который, открыв огонь, пытался подняться на второй этаж посольства и ранил его в голову (камеры наблюдения не запечатлели этот момент), в результате террорист был вынужден покинуть здание.

Выйдя на улицу, террорист еще раз сделал знак рукой стоявшим на отделенном расстоянии каким-то людям и положил автомат на землю, но полицейские к нему не подошли. Воспользовавшись тем, что полиция снова не вмешалась в инцидент, террорист попытался поджечь автомобиль нашего представительства, стоящий перед нашим посольством, взяв из своего автомобиля «коктейль Молотова». В это время террорист по неосторожности поджег себя, и полиция немедленно вмешалась в дело. В то же время полиция не торопилась арестовывать террориста, начала переговоры с ним, не обращалась с ним как с преступником и заняла выжидательную позицию. Террорист воспользовался этим, некоторое время бродил по территории, при этом угрожал и оскорблял дипломатов нашего посольства, говоря: «Я вас всех убью». Полиция и на это никак не отреагировала. После этого террорист беспрепятственно подошел к зданию посольства и, подняв с земли на глазах у полицейских тяжелый инструмент, которым взломал дверь, положил его в автомобиль.

После этого террорист настоял на том, чтобы В.Тагиев, требовавший через окно его ареста, спустился вниз, а когда В.Тагиев спустился, снова угрожал ему и хотел напасть на него.

Только после всего этого полицейские надели на террориста наручники, посадили его в машину и покинули район. В это время неизвестный в маске взял из машины террориста неизвестные предметы и уехал с места происшествия.

Хотелось бы отметить, что в последние дни в некоторых соцсетях и медиа-ресурсах появились неточные комментарии относительно хронологии теракта. Основной причиной этого стали неверные ссылки на хронометраж в видеоматериалах. В связи с этим сообщаем, что время на камерах посольства, выходящих на улицу, отстают на 24 минуты от реального времени. Это связано с некоторыми техническими факторами.

Тот факт, что террорист выбрал для совершения теракта пятницу — выходной день в Иране (чтобы свести к минимуму обстоятельства, которые могли помешать совершению теракта), и привез с собой на место происшествия запасной магазин, полный патронов, пистолет «Кольт», «коктейль Молотова», тяжелый инструмент и другие средства, а также то, что иранская полиция не вмешивалась в теракт, дает основания предполагать, что инцидент был спланирован заранее.