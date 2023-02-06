В результате землетрясения в Турции 284 человека погибли, 2383 ранены, сообщил вице-президент Турции Фуат Октай.

Между тем опубликована карта сегодняшних землетрясений в Турции:

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11:00 Официально власти подтвердили обнаружение 76 тел погибших, сообщает агентство «Анадолу». Раненых насчитывается около 440 человек.

Над устранением последствий стихии и поиском погибших и раненых работают экстренные службы, армия и простые граждане. В Турции был объявлен самый высокий уровень угрозы.

Власти Турции обратились за международной помощью.

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10:04 По поручению президента Ильхама Алиева с целью ликвидации последствий сильного землетрясения, произошедшего сегодня утром в Турции, и поддержки поисково-спасательных операций, начаты подготовительные работы к отправке братскую страну спасательных сил оперативного реагирования Министерства по чрезвычайным ситуациям численностью 370 человек.

Об этом Minval.az сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

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08:14 Более 50 человек погибли в Турции в результате мощного землетрясения на юго-востоке республики, сообщают местные власти.

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08:00 Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции с эпицентром возле города Газиантеп.

Затем подземные толчки в течение получаса ощущались в разных регионах Турции — Адане, Анкаре, Анталье, Газиантепе, Кайсери, Мерсине, Трабзоне, Шанлыурфе.

В Шанлыурфа вследствие землетрясения обрушились 16 домов, под завалами остаются люди, сообщил мэр.

Президент страны Реджеп Таййип Эрдоган заявил, что МВД, минздрав, спасатели и другие ведомства начали устранять последствия землетрясения.

Глава МВД Турции сообщил, что в стране объявили самый высокий уровень тревоги.