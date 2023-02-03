Решение о разрыве дипломатических отношений с Ираном может быть принято в любой момент в зависимости от дальнейшего поведения Тегерана.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью BBC News Украина.

«Вы знаете, что я внес такое предложение на рассмотрение президента, этот вопрос является абсолютно открытым. Решение может быть принято в любой момент в зависимости от дальнейшего поведения Ирана», – сказал глава украинской дипломатии.

Он добавил, что не знает, кто бил по объектам военной инфраструктуры в Иране. «Мы Ирану ничего злого исторически не сделали. Они начали поставлять боевые дроны-камикадзе России. Они перешли черту», — заметил Кулеба.

Министр также назвал атаки сигналом, что «каким бы выгодным ни казалось вам сотрудничество с Россией против Украины, уверяем вас, что негативные последствия этого сотрудничества в разы превысят любую выгоду».