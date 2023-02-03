В прошлом году произошел ряд важных событий, демонстрирующих нашу общую приверженность энергетической безопасности, сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на 9-е министерском заседании в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 1-е министерского заседания в рамках Консультативного совета по зеленой энергетике.

Глава государства отметил, что прежде всего, важный документ, который был подписан в Баку президентом Азербайджана и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

«Это документ о стратегическом партнерстве в области энергетики, который был подписан в июле этого года и который фактически является четкой дорожной картой для наших будущих планов», — подчеркнул глава государства.