Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступает на IX заседании министров в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 1-й встрече министров в рамках первого Консультативного совета по зеленой энергетике в Баку.

В мероприятии принимают участие комиссар Европейской комиссии по вопросам энергетики Кадри Симсон, высокопоставленные представители Турции, Италии, США, Великобритании, Грузии, Венгрии, Румынии, Болгарии, Греции, Албании, Молдовы, Черногории, Сербии, Украины и Хорватии.

Из энергетических компаний на заседаниях представлены SOCAR, bp, BOTAŞ, TANAP, TAP, TPAO, TAQA, Bulgargaz, Bulgartransgaz EAD, ICGB, Fluxys, Romgaz SA, SACE, DESFA, TotalEnergies, FGSZ, Snam S.p.A., Uniper, Petronas, ACWA Power, Masdar, Fortescue Future Industries, WindEurope, SolarPower Europe, а из финансовых институтов — Всемирный банк, Международная финансовая корпорация, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, Азиатский банк развития и другие.