Начались работы по строительству газового интерконнектора между Сербией и Болгарией, который обеспечит поставки азербайджанского газа сербским потребителям.

По словам президента Сербии Александра Вучича, который принял участие в церемонии начала строительных работ в Болгарии, интерконнектор является важным европейским проектом, который позволит снабжать газом другие страны на Западных Балканах, передает сербский телеканал РТС.

Общая длина трубопровода составит 170 км, из них 109 км пройдут по территории Сербии.

Интерконнектор Болгария-Сербия будет реверсным с возможностью прокачки до 1,8 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта — около 85,5 млн евро.