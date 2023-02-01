1 февраля состоялся телефонный разговор между начальником Государственной пограничной службы Азербайджана генерал-полковником Эльчином Гулиевым и министром обороны Израиля Йоавом Галантом.

Как сообщили в пресс-центре ГПС, во время телефонного разговора генерал-полковник Эльчин Гулиев поздравил Й.Галанта с назначением на новую должность.

Подчеркнув высокий уровень существующих отношений, стороны обсудили перспективы сотрудничества по направлениям, представляющим взаимный интерес, состоялся обмен мнениями о развитии связей между нашими странами в области безопасности и пограничной охраны.