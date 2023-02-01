Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в интервью CNN, что допускает возможность применения военной силы в отношении Ирана, если политика сдерживания этой страны не приведет к успеху.

«Я бы сказал, что если сдерживание не увенчается успехом, то не будет другого выбора, кроме как действовать», — сказал премьер.

По словам Нетаньяху, Иран не хочет «войны», потому что проиграет и относится к этому вопросу «очень осторожно».

Он отметил, что Иран не будет выполнять даже «сотню» соглашений, если хочет иметь ядерное оружие.

Нетаньяху заявил, что Иран поставляет беспилотники, которые используются для убийства невинных людей в Украине.

«Они (Иран. — ред.) выступают против своих собственных людей. Факт в том, что они поставляют дроны, которые убивают невинных людей в сердце Европы, в Украине», — сказал он.

Нетаньяху ушел от ответа на вопрос о причастности страны к удару по иранской территории 28 января.

«Я не собираюсь когда-либо говорить о конкретных операциях. <…> Каждый раз, когда на Ближнем Востоке происходит взрыв, нам приписывают или возлагают ответственность», — сказал Нетаньяху.