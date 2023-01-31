Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что существует потенциальная договоренность подключить Иран к трехсторонним контактам между Российской Федерацией, Турцией и Сирией.

Об этом он сообщил по ходу пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Египта, передает РИА Новости.

Дипломат отметил, что Москва поддерживает заинтересованность Анкары в нормализации отношений с Дамаском, поэтому намерена развивать работу в этом направлении.

«Сейчас достигнута принципиальная договоренность и подключении Ирана к этой работе», — сказал он.

Лавров указал, что Иран, Турция и РФ входят в состав «астанинской» тройки, которые работают над урегулированием сирийского кризиса.

«Я считаю логичным, что дальнейшие контакты, которые посвящены содействию нормализации турецко-сирийских отношений, будут сопровождаться Российской Федерацией и Ираном», — подчеркнул министр.