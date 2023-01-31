МИД Азербайджана предупредил граждан, желающих посетить Иран.
Как отмечается в сообщении ведомства, 27 января около 8:30 по бакинскому времени был совершен вооруженный террористический акт против посольства Азербайджана в Иране. В результате теракта был убит начальник службы безопасности посольства Аскеров Орхан Ризван оглу, два человека получили ранения.
«Принимая во внимание нестабильную ситуацию в Исламской Республике Иран и террористический акт, совершенный против дипломатического представительства нашей страны, гражданам Азербайджанской Республики рекомендуется не посещать Иран без необходимости, а тем, кто посещает рекомендуется проявлять крайнюю осторожность.
Гражданам Азербайджана, находящимся в настоящее время в Иране, рекомендуется соблюдать правила безопасности», — отмечается в сообщении.
МИД Азербайджана напоминает адрес генконсульства Азербайджана в Тебризе:
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