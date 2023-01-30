Тегеран обиделся на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка из-за его реакции на недавние взрывы в Иране и вызвал на разговор украинского поверенного. В Киеве же напомнили, что неоднократно предостерегали Иран от последствий помощи РФ.

Об этом говорится в заявлении спикера Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко в Facebook.

«Украина не единовременно предостерегала Иран: последствия за поддержку вторжения России в Украину будут гораздо масштабнее, чем выгода от сотрудничества с Россией», — заявил Николенко.

Он также добавил, что Украина не знает причины взрывов на иранские объекты.

«Но как говорит персидская народная мудрость: не делай другому зла, и себе не навредишь», — подчеркнул спикер МИД.