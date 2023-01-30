Хотя большая часть нашего сотрудничества посвящена вопросам энергетики, оно не ограничивается только этими вопросами. Мы также претворяем в жизнь наши очень большие планы в области транспорта.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 30 января в заявлении для прессы после встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и подписания двусторонних документов. Его слова приводит пресс-служба главы государства.

Сообщив, что уже началась транспортировка по железным дорогам грузов из Венгрии в Азербайджан и из Азербайджана в Венгрию, глава государства отметил, что у этого проекта тоже большой потенциал, поскольку после российско-украинской войны объем грузов, проходящих через территорию Азербайджана, резко возрос.

«Только за прошлый год объем транзитных грузов увеличился на 75 процентов. Имеющаяся в Азербайджане современная транспортная инфраструктура – будь то танкеры, суда, будь то крупный морской торговый порт, железные дороги – все они современные и отвечают всем необходимым требованиям. Поэтому, хотя Азербайджан и не имеет выхода к морю, я думаю, что он может стать одним из важных транспортно-логистических центров Евразии. Здесь есть очень хорошие возможности для сотрудничества с европейскими странами и особенно с Венгрией, которая для нас является одним из ближайших партнеров в Европейском Союзе», — подчеркнул президент Ильхам Алиев.

«Выявленный в недавнем прошлом большой потенциал зеленой энергии также приумножает значение Азербайджана. Конечно же, реализуемые уже проекты, связанные с зеленой энергией, еще больше сблизят нас с Европой», — отметил президент.

«Как отметил мой уважаемый друг (Виктор Орбан), согласно подписанному в прошлом месяце соглашению, Азербайджан будет поставлять в Европу свою зеленую энергию, и сегодня эти вопросы вновь были обсуждены. Страны, представленные в этом проекте, – Азербайджан, Грузия, Венгрия и Румыния, через несколько дней соберутся в Баку на первое заседание руководящего комитета и начнут работать над концепцией будущей деятельности», — подчеркнул глава государства.

Отметив, что этот проект требует очень больших инвестиций и серьезнейшей координации, Президент Азербайджана сказал: «Поэтому на предстоящем 3 февраля в Баку заседании мы сделаем первый шаг, и таким образом энергетическая безопасность европейского континента будет обеспечена более полно и всеобъемлюще».