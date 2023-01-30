Наши соотечественники, проживающие в Европе, выступили с заявлениями в связи с вооруженным нападением на наше посольство в Иране.

Согласно информации Госкомитета по работе с диаспорой, в заявлениях Азербайджанского дома в Осло, Молодежного объединения Азербайджанцев Норвегии (NAYO) и координаторства в Норвегии Координацционного совета Азербайджанцев Скандинавии, Ассоциации друзей Азербайджана в Румынии и координаторства по Румынии Координационного совета Азербайджанцев Восточной Европы, Всемирного комитета бокса имени Гейдара Алиева в Германии и Ассоциации культуры азербайджанцев мира «Хары-Бюльбюль» в Чехии выражена глубокая обеспокоенность в связи с террористическим актом, в результате которого был убит начальник службы охраны нашего посольства Орхан Аскеров, ранены двое сотрудников.

Наши соотечественники, решительно осуждающие выступление Ирана с единой позиции с Арменией в отношении независимого Азербайджанского государства, призвали европейскую общественность и международное сообщество к проведению действенных шагов по привлечению в кратчайшие сроки к ответственности лиц, виновных в преступлении, совершенном против мира и стабильности в регионе.