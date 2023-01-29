Министерство иностранных дел Узбекистана опубликовало заявление, в котором решительно осуждает вооружённое нападение на посольство Азербайджана в Тегеране 27 января, сообщает gazeta.uz.

«Выражаем глубокие соболезнования близким погибшего и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. «Надеемся, что по результатам тщательного расследования данного инцидента все виновные будут привлечены к ответственности», — говорится в заявлении.

Напомним, что в результате атаки погиб один сотрудник дипломатической миссии и двое были ранены.