Теракт 27 января против посольства Азербайджана в Иране был тщательно запланирован. Несколько месяцев назад один из руководителей Иерусалимского подразделения SEPAH, полковник Хабиб Бабаи рассказал о планах нападения и террористических актов против нахчыванских водителей, а также посольства Азербайджана в Тегеране.

Он поведал об этом в интервью сепаратисту Забилю Магеррамову на транслируемом в Армении интернет-телеканале, разжигающем и провоцирующем конфликты на национальной, этнической почве в Азербайджане.

В момент нападения на здание Посольства Азербайджана в Иране террорист показал иранскому полицейскому, находившемуся в охранной будке, знак «V», который часто используется на Ближнем Востоке, в том числе со стороны бойцов SEPAH.

Так, нападавший дал понять иранскому охраннику, что он свой. Затем мы наблюдаем, как иранский охранник не предпринял никаких действий для предотвращения преступления либо действий, направленных на вызов подкрепления.

Напомним, что 27 января в результате нападения на сотрудников посольства Азербайджана в Тегеране погиб начальник охраны Орхан Аскеров и еще два человека были ранены. Террорист задержан.