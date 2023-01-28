Франция осуждает совершенное вчера нападение на посольство Азербайджана в Иране, повлекшее человеческие жертвы. Об этом говорится в заявлении министерства Европы и иностранных дел Франции.

«Франция осуждает нападение на посольство Азербайджана в Иране, в результате которого погиб один сотрудник посольства и двое получили ранения. Мы выражаем соболезнования семье погибшего. Любое нападение на дипломатов и дипломатический корпус недопустимо. Призываем иранские власти защитить иностранных дипломатов в стране и расследовать это нападение в соответствии со своими полномочиями”, — говорится в заявлении.