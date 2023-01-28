Стало известно о состоянии пострадавших в ходе теракта в посольстве Азербайджана в Иране.

«По словам врачей, один из пострадавших прооперирован, его состояние удовлетворительное. Второго пострадавшего все еще оперируют. Как отметил врач, операция продлится еще два часа. Надеемся, что после окончания операция раненые будут переведены в палату», — сказал посол Азербайджана в Иране Али Ализаде, которого цитирует «Репорт».

Дипломат отметил, что Азербайджан ждет информации о выявлении всех виновных, привлечении их к ответственности.

«Мы расцениваем эти действия как террористический акт. Подобное происшествие стало неожиданностью, и мы очень сожалеем по данному поводу», — заявил он.