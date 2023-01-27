Как того и следовало ожидать, нападение на посольство Азербайджана в ИРИ продолжает оставаться в центре внимания экспертного сообщества не только в нашей стране. Нет недостатка и в версиях. В числе прочего, свою утечку публикуют и российские ТГ-каналы: по их сведениям, «контрразведка Ирана и КСИР рассылают на все блокпосты и филиалы ориентировки на 6 человек, причастных к нападению на посольство Азербайджана». Оказывается, «все шестеро — ассирийцы из группировки Асала, работали по заказу Моссада». Уже установлено их место скрытого размещения, там обнаружен Старлинк, оружие, спутниковые рации израильского производства и ноутбуки с документами. Есть и вторая версия: террористы «Асала» действовали в заговоре с частью иранских элит, готовящих госпереворот, а Моссад только давал финансирование и обеспечивал материально-техническую поддержку.

Но сказать, что эта версия не вызывает доверия — ничего не сказать. Для начала, зачем спецслужбам Израиля устраивать нападение на посольство Азербайджана? Израиль слишком сильно страдал от нападений на собственные дипмиссии, чтобы его спецслужбы занимались подобными играми, и еще в такой стране, как Иран. Да, израильские разведчики не всегда действуют в белых перчатках, практикуют и похищения, и «точечные ликвидации», но нападение на посольство? Тем более посольство Азербайджана? У наших стран близкое партнёрство, налаженное сотрудничество, а Азербайджан готовится к открытию посольства в Израиле. Ставить все это под удар — зачем? Сорвать намечающееся «потепление» между Баку и Тегераном? Куда проще и безопаснее для Израиля было бы поделиться с Азербайджаном информацией о действиях иранских спецслужб. Тем более что там есть что рассказать.

Другой вопрос, что сегодня всеми силами открещиваться от подозрений и наводить азербайджанское общество на ложный след будет сам Иран. Где явно не ждали столь жёсткой реакции в собственный адрес. МИД Азербайджана, как уже рассказывал Minval, прямо обвинил Тегеран в равнодушии к угрозам в адрес азербайджанской дипмиссии, публично поставил под сомнение иранскую версию и увязал нападение на посольство с антиазербайджанской кампанией. Осведомленным людям такие «нюансы» говорят о многом.

В результате сегодня в Иране явно занервничали. Там всеми силами пытаются сбросить с себя ответственность, понимая, что за нападение на посольство «прилетит». Вот и запускают версию, где армянские террористы из АСАЛА, еще в восьмидесятые годы подписавшей соглашение о сотрудничестве с «Хезболлах», оказывается, работают на Израиль, и они же организовали нападение на посольство Азербайджана…Причем запускают ее через российские паблики. Судя по всему, новые сферы сотрудничества РФ и ИРИ не ограничиваются поставками иранских беспилотников для атак на украинские города. Муллократия, похоже, пребывает в полной уверенности, что азербайджанская общественность ни в коем разе не усомнится даже в откровенной чуши, которая будет транслироваться через российские тг-каналы. И, услышав заветное слово «АСАЛА», не станет задумываться и задавать вопросов, на кого и против кого АСАЛА на самом деле работает.

В результате на выходе получилось нечто напоминающее завязку детективного сериала на иранском ТВ. Или очередную версию про сбитый малайзийский «Боинг» от печально известного «диспетчера Карлоса». С той же степенью убедительности и теми же торчащими из-под чалмы ушами.

Нурани, обозреватель