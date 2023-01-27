Дипломаты разных стран выражают соболезнования Азербайджану в связи с нападением на посольства и гибелью одного из сотрудников — руководителя службы охраны Орхана Аскерова. СГБ возбудило уголовное дело (посольства, если кто забыл, обладают правом экстерриториальности). От политических оценок многие представители «третьих стран» предпочитают воздерживаться.

Но это не значит, что политической составляющей у тегеранской трагедии нет.

В самом деле, как уже отметили многие, в том числе и Minval.az, слишком многое указывает на то, что за нападением на посольство стоят иранские спецслужбы. До этого инцидента Азербайджан неоднократно раскрывал террористические ячейки, связанные с иранской агентурой — одни пытались готовить в Азербайджане террористические мятежи, другие собирались атаковать американские и израильские «цели». Что еще остается не известным широкой публике и не подлежит огласке по крайней мере пока, остается только догадываться. Но нет сомнений: сегодня Азербайджан находится на передовой линии борьбы с иранским террором. В том числе и в таком деликатном «разрезе», как функционирование «Лачинского коридора». Именно Азербайджан, напомним, сорвал и раскрыл совместную операцию спецслужб Ирана и Армении по доставке в Ханкенди иранских «силовиков» — по всей видимости, инструкторов по террору.

Казалось бы, степень риска и реальный масштаб опасности, исходящей от муллократическоо режима ИРИ, должны понимать не только в Баку. И наша страна вправе рассчитывать на действенную поддержку от своих западных партнеров, в том числе США и стран Евросоюза.

Но, как показывают новости последних недель, политики на Западе заняты совсем другими делами. Что особенно ясно продемонстрировала реакция многих западных институтов на события на Лачинской дороге.

Оставим в стороне то, что многие СМИ публикуют интервью Рубена Варданяна, и далеко не все стремятся так «сажать в лужу» своего собеседника, как это сделал Сакур в эфире Би-Би-Си. Официальные лица весьма нервно интересуются, насколько свободно удаётся провозить в Ханкенди косметику и нет ли там дефицита туалетной бумаги. Но не удосуживаются отреагировать на попытки использовать Лачинскую дорогу для транзита оружия и боевиков, включая и иранских террористов.

Что это — клиническая наивность? Да, в политическую систему Запада за годы «эйфории Горби» пришло немало тех, кого в соцсетях иронично именуют «розовыми пони», но чтобы они настолько не понимали опасность иранского террора? Другой вопрос —та самая политическая коррупция, тесно связанная с «армянским лобби». Недавние скандалы в Европарламенте дают здесь исчерпывающую информацию к размышлению. Никуда не исчезла и погоня за голосами местных армян.

Наконец, будем реалистами: проблема западных институтов не только и не столько в «розовых пони». Куда хуже, что слишком многие мыслят сугубо конфессиональными категориями. И у таких субъектов просто не укладывается в голове, что для противостоянии иранскому террору надо помогать мусульманскому Азербайджану, а не христианской Армении.

Такие конфессиональные приоритеты никогда не доводят до добра. А в случае с реальным террором — тем более.

А.Шакур