Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал нападение на посольство Азербайджана в Тегеране терактом и потребовал его тщательного расследования. Глава государства написал у себя в Twitter: «Выражаю соболезнования семье и близким старшего лейтенанта Аскерова Орхана Ризван оглу, погибшего при обеспечении охраны посольства и его сотрудников. Мы требуем, чтобы этот теракт был как можно скорее расследован, а террористы наказаны. Террористические нападения на дипведомства неприемлемы».

Судя по просачивающимся подробностям, по-настоящему героические действия руководителя службы охраны посольства Орхана Аскерова (он уже объявлен шехидом) предотвратили трагедию куда большего масштаба. Нападавший был вооружён автоматом Калашникова. До того, как его обезвредили, успел выпустить 7-8 пуль. А в стандартном магазине от «калаша» —32 патрона. А здании посольства, напоминают осведомлённые источники, живут и семьи дипломатов. И если бы нападавшего так быстро не «скрутили», жертв было бы куда больше — здесь, без сомнения, имел бы место массовый расстрел. Дипломаты, напомним, оружия не имеют. Их оружие — это слово и позиция.

Очевидно, что теракт в Тегеране стал следствием той антиазербайджанской кампании, а точнее сказать, истерии, которую в последнее время раздували иранские власти. «В последние месяцы в иранских СМИ ведется масштабная антиазербайджанская пропаганда, что послужило толчком к нападению. Азербайджан всегда был сторонником добрососедства с Ираном, но такие провокации оказывают негативное влияние. Вся ответственность за нападение лежит на иранской стороне», — подчеркнул представитель МИД Айхан Гаджизаде.

В мире есть такой серьёзный документ, как Венская конвенция, согласно которой, безопасность дипмиссий должны обеспечивать власти страны пребывания. То есть, в данном случае, безопасность дипмиссии Азербайджана должны обеспечивать власти ИРИ. После такого шокирующего инцидента, как вооруженное нападение на посольства и гибель одного из его сотрудников, властям Ирана уже следует принести извинения Азербайджану за то, что в условиях жёсткой муллократической диктатуры с обязанностями согласно Венской конвенции там не справились. Даже «недоглядели» здесь вряд ли может быть объяснением. В мечеть, где поминают жертв Ходжалинского геноцида, местные жандармы являются практически сразу же, женщин без платка на улице полиция оперативно избивает, а вот если вооружённый боевик прорывается в посольство Азербайджана, то куда все они исчезают? Наконец, Иран — не та страна, где можно разгуливать по улицам с автоматом Калашникова. Особенно в «дипломатическом квартале» Тегерана.

В МИД Азербайджана уже напомнили: «Попытки угроз против нашей дипломатической миссии в Иране предпринимались и ранее, перед Ираном постоянно поднимались вопросы относительно предотвращения подобных случаев, принятия мер по обеспечению безопасности наших дипломатических миссий. К сожалению, последняя кровавая террористическая атака демонстрирует тяжелые последствия отсутствия должной чуткости к нашим настойчивым призывам в этом направлении». В переводе: власти Ирана знали об угрозах. Но не сочли нужным реагировать.

И это еще не все. Если пересмотреть кадры записи с камеры видеонаблюдения в самом посольстве, то заметно, что террорист здоровается (!) с полицейским. А тот не делает никаких попыток его остановить. Не пытается даже спрятаться, хотя нападающий держит в руках автомат Калашникова.

Так можно вести себя только в том случае, если полицейский уверен, что в него стрелять не будут. А у этой уверенности может быть только одно объяснение: иранские полицейские прекрасно знали и о готовящемся нападении, и о том, что направлено оно против азербайджанских дипломатов, но не иранских «силовиков». Не заметно на кадрах и никаких «детей», которых, по уверениям иранской стороны, взял с собой террорист. То есть полиция Тегерана нагло лжет. Тем более не вызывает доверия официальная версия, которую начали распространять иранские официальные источники: дескать, нападавший руководствовался «личными» и «семейными» мотивами.

Именно ее озвучил, напомним, генерал Мехди Рахими, начальник тегеранской полиции, а МИД ИРИ настоятельно советует СМИ своей страны опираться именно на нее. МИД Азербайджана устами Айхана Гаджизаде уже отверг эту версию. И потребовал полного расследования. Эту «семейную версию» можно было бы назвать смехотворной, но тут, простите, не до смеха. Особенно если в информационное пространство вбрасывается версия, будто бы нападавший считал, что в посольстве Азербайджана удерживают его супругу. Это «объяснение» слишком уж напоминает предысторию погрома в русской миссии в Тегеране 30 января (11 февраля) 1829 года, в результате которого был убит посол Александр Грибоедов — тогда российских дипломатов тоже обвиняли в том, что в дипмиссии находятся сбежавшие из шахского гарема женщины. Неудивительно, что в МИДе Азербайджана заговорили об эвакуации посольства. Полагаться на гарантии безопасности от властей ИРИ не приходится.

И самое главное, все эти «странности» дают серьезное основание полагать, что за терактом в отношении посольства Азербайджана стоят спецслужбы ИРИ. А значит, и реакция на этот теракт должна быть соответствующей. В том числе и со стороны спецслужб нашей страны.

Отдел политики Minval.az