За последние 2 года — это уже пятое нападение на дипломатическое представительство Азербайджана. Об этом заявил председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев, комментируя вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране.

«Первое было совершено религиозной группой, связанной с Ираном, в Лондоне, два нападения — радикальными армянами в Париже и еще одно — армянами в Бейруте. Согласно Венской конвенции 1961 года, страна, в которой находится посольство, несет полную ответственность за безопасность иностранных представительств. Хотя иранские официальные лица заявляют, что нападение было совершено по личным мотивам, они по-прежнему несут за него ответственность.

Зная о контрпропагандистской кампании в Иране против Азербайджана и о предпринятом ранее нападении на посольство в Лондоне, Иран должен был усилить меры по охране азербайджанского посольства. Это относится и к другим странам, где посольства Азербайджана подверглись нападениям со стороны иранцев и армян», — заявил Шафиев.